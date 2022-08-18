初選47人案4被告提法律爭議　准解除交付程序報道限制

前年發起或參與民主派「35+」初選的47名人士涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，47人本月初已全部完成交付到高院處理的程序。當中4名被告早前提出法律爭議，即申請將交付程序的報道限制解除，案件今天（18日）在西九龍裁判法院再訊。國安法指定法官、主任裁判官羅德泉批准申請，即由提訊日首天起計，交付程序的報道限制獲解除。

4名提出法律爭議的被告包括吳政亨、袁嘉蔚、何桂藍及劉頴匡。馮達浚、鄒家成、王百羽、林卓廷、譚凱邦、朱凱廸、黃之鋒、余慧明、吳敏兒、梁晃維及岑敖暉均列席旁聽。羅官今天批准申請後，早前唯一有進行初級偵訊的吳政亨問到，初級偵訊是否亦獲解除報告限制，他是否可以向他人披露聆訊內容。羅官則指初級偵訊屬於交付程序的一部分，但吳政亨應自行索取法律意見，羅又稱他不適宜對吳政亨提供意見。何桂藍亦問到，如果記者報道吳政亨的初級偵訊內容，是否會被捕，又指現時大家對法官決定有疑慮，稱「鄧炳強又話有咩等法庭判，依家去到法庭又判唔到」，質疑是否香港無人答到吳政亨的問題。羅官先表示法庭不是問答大會，隨即宣布散庭。

本案共47名被告，同被控一項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。在案件交付程序中，共29名被告承認控罪，包括戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、岑敖暉、王百羽、袁嘉蔚、馮達浚、吳敏儀、范國威及呂智恆。

案件編號：WKCC 813/2021