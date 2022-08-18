涉為夫騙保單推薦金　保險公司前經理認欺詐判200小時社服令

一名保險顧問公司前經理，涉嫌訛稱其丈夫推薦多名客戶購買25份保單，欺詐公司向其丈夫發放逾2.5萬港元推薦費，因而被廉政公署落案起訴共10項欺詐罪。該經理早前在東區法院承認其中7罪，涉款共逾1.9萬港元，餘下3罪獲控方不提證供起訴。主任裁判官嚴舜儀今（18日）指案件涉及違反誠信，且歷時2年，犯案次數達7次，認為案件嚴重。但考慮到被告認罪等，嚴官最終判被告履行200小時社會服務令。

52歲被告彭惠珍，是先機保險顧問有限公司（下稱「先機保險」）前銷售經理。辯方求情指被告有悔意，在還押期間已得深刻教訓，並願意賠償。案情透露，保險顧問公司先機保險案發時協助客戶購買各類保單，包括僱員賠償、公眾責任保險等。如客戶成功投保，先機保險會獲保險公司支付佣金。先機保險容許其銷售經理招攬推薦人向公司推薦客戶，並會按成功介紹個案，向推薦人發放推薦費。被告於2018年4月招攬其丈夫作為推薦人。

被告承認於2018年7月至2020年8月期間，向先機保險偽稱其丈夫是7名投保人共18份保單的推薦人。先機保險因而遭誘使向被告的丈夫發放推薦費共逾1.9萬港元。廉署調查顯示，上述投保人均不認識被告的丈夫。他們就其保險申請只曾接觸被告。如先機保險知道被告丈夫並沒有推薦該等投保人，便不會就他們的保單向被告丈夫發放推薦費。

案件編號：ESCC 1070/2022