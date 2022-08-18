石籬中轉屋年底清空　居民請願要求房署停止催逼遷出

房屋委員會已決定於今年年底清空石籬中轉屋，未來將用作公營房屋發展。石籬中轉屋居民關注組早前表明不滿房屋署的清拆安置措施，有居民更為此而向高等法庭提出司法覆核。不過近日房屋署向居民發出「遷出通知書」，要求居民盡快搬入寶田中轉屋，一眾受影響住戶代表今日（18日）到政府總部遞交請願信，促請房署停止催逼居民搬入寶田，並等候相關高等法庭司法覆核申請的回覆。

4名受影響住戶代表於今早10時半到達政府總部門外，住戶代表拉起橫額，橫額上寫有「檢視過時政策，要求妥善安置」的口號，並在現場朗讀訴求。石籬中轉屋居民關注組表示，安置措施對被劃為第3類住戶，即清拆前公屋輪候狀況未達配屋階段的住戶安置不合理，認為居民跨區搬至寶田中轉屋的安置安排屬「降級」，因搬遷至位於屯門的寶田中轉屋，令工作及生活成本大增，要求可以直接獲配公屋。

受影響住戶何女士表示，早前石籬中轉屋居民就清拆安置已向法庭提出司法覆核申請，現正展開司法程式，惟房屋署仍不斷向居民發出編配入寶田的通知，並告知將會收回現有石籬中轉屋單位，但居民因正等候法庭之回覆，故未能就安置作出決定，認為房署應停止向居民發出遷出通知，否則將嚴重影響日後對案件的進展及判決。