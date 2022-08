夫婦涉合力性侵菲傭案男被告自辯 　指事主性交時：含情脈脈

男子涉嫌在妻子協助下強姦菲傭一案今天(18日)在高院續審。控方舉證完畢,男被告出庭自辯。他指當日在廚房教事主煮豬大腸時,與對方眉來眼去,如同「神交」。洗澡後他躺在床,期間「突然有啲性幻想」、「想同佢(事主)做愛」,心血來潮趁妻子洗澡時,出錢邀請事主上床。他形容性交過程中事主「含情脈脈,好似少婦咁怕醜」,但無拒絕。2人「快脆」做愛不足10分鐘就完事,豈料最終仍遭妻子撞破,還被妻子掌摑一把。他和妻子在事發後數日離婚,結束11年夫妻關係。

案中男被告陳暹德現年48歲,他被控於2018年1月21日,在其洪水橋洪福邨住所內,企圖強姦和強姦女子X。其妻子黎芷珊現年36歲,被控於同日同地非禮X,以及協助教唆陳暹德強姦X。男被告稱,他於2007年與女被告結婚,事發時他任職兼職廚師。他坦言自己不時嫖妓,女被告知道此事,2人常為此爭吵,關係漸轉差。他續指,X工作上「好多甩漏」,女被告有時責罵X,他見狀會幫X解圍。案發當晚10時許,他回家發覺家裏氣氛不太好。為了緩和氣氛,就去炸豬大腸給大家食。當時妻子和女兒在客廳看無線台慶頒獎,他則在廚房教X煮,2人媚來眼去,他更餵了一份豬大腸給X。

男被告續稱,隨後他先往洗澡,再到主人房床歇息。期間他突然有性幻想,於是傳訊息給X,說「I like you, you like it sir」,又打電話給她。接着X入房,他說「sleeping?」,X沒作聲,只是「微微笑,點點頭」,他取100港元給她,她接過。2人之後便走上床,一起脫衣服,「男上女下咁做愛」。在不足10分鐘的做愛過程中,X從沒拒絕。完事後他再取50港元給X,正當X拿回衣衫準備離開時,撞正女被告剛洗完澡。她斥問2人。他答「你睇到啦,金錢交易呀嘛」,並向妻子道歉。他續指,記得事發前一段時間,X曾多了一部新電話,隨後家中便收到信件和來電,有人指X借錢不還,要求還款。

案件編號:HCCC 134/2020