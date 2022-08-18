夫婦涉合力性侵菲傭案男被告自辯 　指事主性交時：含情脈脈

男子涉嫌在妻子協助下強姦菲傭一案今天(18日)在高院續審。控方舉證完畢，男被告出庭自辯。他指當日在廚房教事主煮豬大腸時，與對方眉來眼去，如同「神交」。洗澡後他躺在床，期間「突然有啲性幻想」、「想同佢(事主)做愛」，心血來潮趁妻子洗澡時，出錢邀請事主上床。他形容性交過程中事主「含情脈脈，好似少婦咁怕醜」，但無拒絕。2人「快脆」做愛不足10分鐘就完事，豈料最終仍遭妻子撞破，還被妻子掌摑一把。他和妻子在事發後數日離婚，結束11年夫妻關係。

案中男被告陳暹德現年48歲，他被控於2018年1月21日，在其洪水橋洪福邨住所內，企圖強姦和強姦女子X。其妻子黎芷珊現年36歲，被控於同日同地非禮X，以及協助教唆陳暹德強姦X。男被告稱，他於2007年與女被告結婚，事發時他任職兼職廚師。他坦言自己不時嫖妓，女被告知道此事，2人常為此爭吵，關係漸轉差。他續指，X工作上「好多甩漏」，女被告有時責罵X，他見狀會幫X解圍。案發當晚10時許，他回家發覺家裏氣氛不太好。為了緩和氣氛，就去炸豬大腸給大家食。當時妻子和女兒在客廳看無線台慶頒獎，他則在廚房教X煮，2人媚來眼去，他更餵了一份豬大腸給X。

男被告續稱，隨後他先往洗澡，再到主人房床歇息。期間他突然有性幻想，於是傳訊息給X，說「I like you, you like it sir」，又打電話給她。接着X入房，他說「sleeping?」，X沒作聲，只是「微微笑，點點頭」，他取100港元給她，她接過。2人之後便走上床，一起脫衣服，「男上女下咁做愛」。在不足10分鐘的做愛過程中，X從沒拒絕。完事後他再取50港元給X，正當X拿回衣衫準備離開時，撞正女被告剛洗完澡。她斥問2人。他答「你睇到啦，金錢交易呀嘛」，並向妻子道歉。他續指，記得事發前一段時間，X曾多了一部新電話，隨後家中便收到信件和來電，有人指X借錢不還，要求還款。

案件編號：HCCC 134/2020