旅遊展今揭幕　料「3+4」刺激港人外遊　逾10日本縣市參展吸客

適逢港府上周五(12日)宣布放寬入境檢疫政策，第36屆香港國際旅遊展於今日(18日)起，一連四日在灣仔會議展覽中心舉行。今屆展覽有來自27個國家及地區、逾百家參展商參與，較去年增加約5成。主辦方指，今年整體主題是「復聯和復甦」，希望為旅遊業界不同的持份者，從服務供應商、代理到旅客，提供一個便利的場合彼此恢復聯絡，從而推動旅業復甦。

過百家參展商來自27個國家及地區，包括內地、澳門、台灣、韓國、加拿大等，而大部分港人的「第二故鄉」日本，更有超過10個地區及縣市參與，縱使本屆旅遊展擴大了本地遊，但按展出面積計算，境外及海外參展商仍超過一半，顯示不論是參展國家或是市民，都希望透過展覽重新推動旅遊業。場內多個旅遊局的展團或展位除了提供最新旅遊資訊，部分還設置打卡位， 展覽期間亦會舉行網上視像會議，讓身處境外的講者與現場觀眾互動，連日來大舞台更會有多個民俗表演。而由去年起開設的豪華露營展區，今年繼續展出已改裝的車輛及營幕，並加插更多的活動，推廣綠色旅遊。

日本駐香港總領事岡田健一表示，香港一直都是日本的重要合作夥伴，每年有大量香港遊客到日本旅行，而過去兩年其身邊亦有大量香港的朋友渴望到日本旅遊。他期望除了旅行團外，未來日本政府能容許外國人士到日本自由行。櫪木縣政府香港事務所代表夘木啓之指，得知本港實行「3+4」檢疫，預計港人外遊意欲會增加，希望未來有更多港人到櫪木縣觀光。韓國觀光公社表示，南韓由上月起，對香港市民採取免簽證、免隔離的措施，到南韓旅遊的旅客查詢因而有所上升，隨著本港檢疫安排改為「3+4」，期望兩地旅遊業得以逐步復甦。