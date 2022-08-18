再多5名新冠患者離世　1人已接種3針疫苗

本港新冠肺炎疫情持續。醫院管理局總行政經理(醫療成效及科技管理)關慧敏今日(18日)公布，過去一日再多5名患者離世，分別為4男１女，年齡介乎50歲至92歲，當中1人已打3針疫苗。關又指，近日長者入院有上升趨勢，當局已加強出院檢測安排等支援。

死亡個案方面，一名50歲男死者與家人同住，沒有打針，本身有鼻咽癌和舌癌，但已經治好。因吞嚥有問題，需使用喉管餵治，本身肺部有慢性纖維化腎，功能不太理想。他在本月11日時發燒、氣促，抵急症室時血氧低、心跳快，快測確診，CT值低，接受治療期間併發心臟病及急性腎衰竭，昨日(17日)離世。另一位死者為88歲男子，已打了兩針疫苗，與家人同住，曾經中風，有認知障礙。8月7時因氣喘入急症室，快測確診，CT值低，因有併發症，情況變為嚴重，打了點滴抗病毒藥，情況沒有好轉，於昨日離世。

第三名死者為90歲男子，打了兩針疫苗，本身有腎病，一直以紓緩治療跟進，另外有血壓高、心臟病及心律不正常。於7月21號因胃口不好、喉嚨痛，所以入院。檢測呈陽性開了口服抗病毒藥，情況沒好轉，一直需要高份量氧氣，於昨日離世。第四名死者為82歲男子，已打三針，本身有慢性肺阻塞病，曾經中風及有胃癌，舒緩性治療。於7月底因新冠病毒入院，情況一路好轉，進食抗病毒藥後，情況穩定，抗原測試呈無確診後回家。於8月14日，因為再有胃出血情況，再入急症室，當時進行核酸測試呈陰性，其後情況繼續惡化，關表示相信情況與新冠病毒沒有直接關係。最後一位死者為92歲女子，已打兩針疫苗。本身有血壓高、心律不正常的情況，最近入院因為家人確診，之後再入院是因為有咳嗽、痰，服用了一個療程的新冠口服藥，後CT值一直高於30，病徵亦都消散，之後出院。出院一星期後，發現進食失去知覺，送到急症室時已經沒有生命表徵，個案已轉介死因庭。