東區南區屯門等4區多處屋苑污水帶疫　政府派23.5萬快測包

新一波新冠肺炎疫情持續，今日東區、南區、屯門區、灣仔區多處屋邨驗出污水染疫。政府今日(18日)公布，房屋署及當區的民政事務處將陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約23.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

涉及地點包括東區的新都城大廈、東發大廈、百福大廈、鴻福大樓、美輪大廈、幸福大樓、錦明園、杏花邨、南豐新邨、新威園、惠安苑、得利大廈、峰景大廈、富麗園及萬德閣；南區的華富閣、富臨軒、薄扶林花園、薄扶林村、龍德苑、龍欣苑、Ocean Bay、海天徑(9、11及19-25號)、珊瑚小築、舂坎角道40號及華翠海灘別墅；屯門區的湖景邨、寶怡花園、新圍苑、兆畦苑、兆邦苑及兆隆苑；灣仔區的李節花園、麗都大廈、文熙大廈、永昌大廈、莊士頓大樓、東曦大廈、嘉佑大廈及清風街和水星街附近一帶住宅。

為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行新冠病毒檢測，並在一些地區檢測到污水含病毒的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。