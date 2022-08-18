多6間院舍現感染個案　16名院友須檢疫

今日(18日)疫情單日新增確診破6,000宗。衞生署衞生防護中心公布，再多6間院舍出現確診個案，包括4間安老院舍與2間殘疾院舍，總共9人染疫，另有16名院友需要檢疫。中心指，自6月25日至今，共有47名院友因CT值過低、新冠病毒具傳染性，而須入住暫託中心。

出現病例的院舍包括，「鳳凰奧運護老院有限公司」有1名院友確診，2名院友須檢疫；「雅苑」有1名院友及2名員工確診，2名院友須檢疫；「心悠居長者之家」有1名院友及1名員工確診，另有3名院友須檢疫；「基督教靈實協會靈實護養院」有1名院友確診，及1名院友須要檢疫；「香港善導會-秦石中途宿舍」有1名院友確診，及4名同住院友須要檢疫；「香港心理衞生會李鄭屋宿舍」則有1名院友確診，及4名院友須要檢疫。

醫院管理局總行政經理(醫療成效及科技管理)關慧敏表示，長者入院情況有上升趨勢，故公立醫院自7月9日起已加強院舍確診病人出院的檢測安排，須確保其不具傳染性，才會安排他們返回院舍，若否，則視乎臨床情況考慮安排他們轉回暫託中心，直到確保他們不具傳染性才送回院舍。