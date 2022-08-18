電工承認燒炭送絕症妻離世押後判刑　求情稱患抑鬱症亦需協助

一名男子因不忍看見患末期癌症的妻子受病魔折磨，在妻子點頭同意後，於家中燒炭送她最後一程，並在房外播放佛經超度。涉案男子早前在高院承認誤殺罪，原本排期昨（17日）聽取辯方求情。不過，因律政司外聘主控官昨日沒有現身，法庭押後至今（18日）再訊。主控官甫開庭先向受影響人士道歉，但無詳細解釋缺席原因。辯方形容本案是宗悲劇，被告需要的是協助而非懲罰，希望能判處感化令。法庭定於8月31日判刑，期間被告續還押。

58歲被告郭偉賢，被控於2020年1月30日，在鴨脷洲利民道百良大廈一單位謀殺其妻子陳秀雲。控方准被告承認誤殺罪，原本被控的謀殺罪則獲存檔法庭不予起訴。辯方進一步求情指，報告顯示，被告患有適應障礙症及抑鬱症，又形容被告是個友善的人，受身邊的人愛錫及尊重。考慮到被告已還押逾2年，希望法庭能接納報告建議，判處被告接受為期1年的感化令。

案情指，死者生前為兼職護士。自死者於2018年確診第4期肺癌後，被告便辭去電工一職，專心照顧妻子。死者的病情日漸惡化，被告不忍心死者在醫院內孤單地離世，遂將死者接回家中照顧，並且準備好一袋炭。當晚被告見到死者服下嗎啡及安眠藥後都無減痛楚，向死者提出可以送她最後一程。被告見死者點頭，便等待死者入睡後燒炭，並在臨離開房前吻死者的額頭道別。事後被告打電話報警自首，警誡下稱「想幫佢（妻子）減輕痛楚」。

案件編號：HCCC 88/2021