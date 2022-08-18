調查指9成半男性曾受伴侶精神傷害　逾4成半求助時間相隔兩年或以上

根據社會福利署多年來的統計數據顯示，在新呈報虐待配偶╱同居情侶的個案中，男性受害人佔整體個案15%至19%，即平均6位家暴受害者中，有1位是男士，而男性大多不願意向外界尋求協助，相信實際個案可能更多。和諧之家去年6月至今年3月期間，成功向58名男士進行問卷調查，發現近9成半受訪男士表示伴侶或前伴侶曾對他們作出精神上的傷害；近7成則曾對他們作出身體上傷害。

在談及伴侶或前伴侶對子女作出的傷害時，調查又指出，有62.1%受訪男士表示伴侶或前伴侶曾以子女要脅他們；51.7%伴侶或前伴侶更曾對子女作出身體或精神上的傷害。惟談及在第一次受虐後，直至向專業人士，如社工、警察等求助的相隔時間，有逾4成半受虐訪男士表示求助的相隔時間為兩年或以上，更有近2成人是4年或以上。

在計劃服務層面，為向受虐男士提供適切的支援，研究團隊建議相關計劃服務在各方面可更細心考慮受虐男士的獨特處境及需要，包括善用外展宣傳手法等，如在宣傳字眼上去標籤化，以男士生活、健康、運動、及以男士角度的兩性及家庭生活等為主題，減低市民及受虐男士的戒心和抗拒感。政府層面則建議檢討及發展適時的男士服務、改變性別定型觀念，以及加強專業人士的性別敏感度。