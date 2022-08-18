環諮會明再審粉嶺高球場建屋環評　何永賢：珍惜每塊公屋土地

環境諮詢委員會明日（19日）再審議「粉嶺高爾夫球場用地局部發展技術研究既可行性研究」環境影響評估內容，由於高球場擬建1.2萬伙公營房屋，倘環評不獲通過，將影響項目進展。房屋局局長何永賢今日(18日)表示，如果環諮會明日仍未就環評有審議結果，相關政策局會研究下一步該如何處理，重申每一塊給予公營房屋建設的土地都非常重要，當局都會珍惜，期望環諮會討論過程順利。

對於上屆政府提出收回粉嶺高爾夫球場32公頃用地，當中有9公頃會興建公營房屋或社區發展等。身兼行政會議召集人、立法會議員葉劉淑儀早前曾指現屆政府應審慎考慮是否收回具生態價值高球場用地。

葉劉設於東涌的議員辦事處今日開幕，而何永賢亦有到場。被問及若高球場建公屋最終被推翻，是否等同政府偏幫權貴，會否影響今屆政府威信時，她重申，所有擁有高球會會籍的行會成員均不會參與項目的決策過程，相信政府會根據既定政策和法定程序處理。據早前行會申報利益的資料，有5名行會成員擁有高球會會籍。

雖然環保署署長仍可在環諮會反對下批出環境許可證，但須有極強的理據，且過往並無先例；政府也可以選擇再上訴、或重新申請。過往，如果有發展項目在環諮會正反意見爭持不下，環諮會主席也可能選擇不表態。