辦學團體疑違法管治　打壓教師兼癱瘓學校運作　工會促教育局介入

香港教育工作者工會今日(18日)召開記者會，指收到一群育學校10多名教職員會員投訴，該校辦學團體被「踢爆」涉嫌違法打壓教師及干預教育專業，無視學生福祉，意圖癱瘓學校運作，要求教育局介入事件。教育局今晚回應指，已按程序立即直接去信並要求相關人士提交報告及作出回應，而有關學校宿舍部分的投訴，局方亦與相關部門保持緊密溝通，若發現有違規之處，定必嚴肅處理。社署亦表示接獲相關投訴，目前已交由「整筆撥款獨立處理投訴委員會」展開調查，並派員到有關的服務單位了解，要求涉事機構提供進一步資料。

香港青少年培育會陳南昌紀念學校老師巫偉精表示，去年尾處理學校的行政事宜期間，發現該校的法團校董會獨立校董，懷疑違反香港法例第279章《教育條例》第40AQ，該法例列明辦學團體的管治團隊成員家屬等，不得提名成為獨立校董，惟前任獨立校董陳美蘭與辦學團體校董陳瑞蘭及陳妙蘭為3姊妹，涉嫌違法達10多年之久。另外，辦學團體呈交社署的2020/21年度「最高三層職員薪酬檢討報告」中，有關學生宿舍職員的項目有多處錯誤、混亂及含糊不清。巫老師今年1月將事件在校內教職員間公開，校監及校董司庫隨即「大執位」，署理校監由陳瑞蘭上任，巫老師之後更收到多年教學生涯的第一封警告信。此外，學校的教師招聘程序處處受到執行委員會的阻撓，受學生愛戴的老師亦無故被解僱等，出席記者會的教職員均對9月1日能否順利開學感到擔憂，希望教育局介入處理。

相關辦學團體則在網頁作出回應，指新一屆校董會已委任在特殊教育界及學校管理方面有經驗的專業人士作為獨立校董，並期望校長與校董會保持良好溝通，履行協助執行有關管理學校的職責。校董會亦於7月28日的教職員諮議會上與教職員會面，以加強與全校教職員之間的溝通並聽取意見。