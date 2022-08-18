電腦通訊節明開鑼　參展商大曬冷　AI機械人新科技任你試

「香港電腦通訊節2022」將於明日(19日)起一連四日於灣仔會展舉行，一眾參展商於今日(18日)最後衝刺及布置攤位，貼上優惠標記。今年電腦節除了繼續成為電子產品愛好者搜購心頭好外，多個展商設置自家研發機械人、新科技展備，志在教育市民，順帶找尋商機，包括一間面臨結業的公司。

「Hello，我係黃志德！」於科藝設計制作的攤位能夠同時出現兩個樣貌、聲線相同而栩栩如生的人，但其中一個其實是港產3D打印、人工智能（AI）機械人，同場亦有隻可由手勢控制的小恐龍。該公司於疫情前常與國際知名主題樂園合作，研發園區內的人物角色，但其行政經理黃志德表示，旅遊業於兩年來冰封，各地樂園均至少日蝕過千萬，連帶他們亦「無工開」，幾乎耗盡資金，面臨結業，現估計能支撐至下月。他說是次為首次擺展，用了一年半的空閒時間準備，志在告訴港人，本港有公司、有人默默耕耘，亦有能力做到「主題樂園級機械人」，而不只日本才有能力。黃又希望展覽期間能夠找到新商機，形容「或者是最後一次機會」。

會場另一端的5G及綠色科技生活區亦有人志不在「散貨」，區內展出最新的智能駕駛者監察系統，有份參與系統設計的「早租車」創辦人李先生表示，以往租車公司難以了解司機的駕駛情況，「每次都要等意外發生後先知道」，令公司已出現損失，但隨着5G興起，他們可透過安裝攝錄鏡頭、感應器等，實時取得行車的數據，令租車公司更得知司機的表現，「瞓著咗都即時知」，並提醒司機以減意外發生，亦會記錄事件，未來公司可透過數據評估風險。第二次參展的香港科技創新促進組創辦人兼會長張詩翱表示，展區的出現是希望令電腦展轉型，變得更有教育意義，「貼地」展示為港打拼的科技從業員成果，亦令大眾能更了科技如何與生活聯繫。他預料今年到訪的市民會較往年多，已安排更多人來介紹新科技展品。

到臨電腦展當然不少得選購電腦設備及配件，場內不少檔攤均推出8折、9折、送贈品等優惠吸客，其中漢科電腦產品經理周先生表示，去年人流不算太多，但今年市民已適應疫情，未有減少外出，相信今年人流做上升，但對銷情不敢太樂觀，「做返上年條數都好好」，指不少人因疫情已購入電子產品，未必會短期內換機。他又指消費券亦只有2,000港元，部分人可能共會用於日常生活，未必用來買電腦，但他們亦提供9折、減價數百港元推銷產品，希望入場人士人均消費過千港元。另一展商則推出「氣墊球吸客大法」，市民於指定時間玩遊戲能贏獎品，包括價格過千的記憶卡，代理商微思數碼總經理駱奕萍說，去年擺放籃球機已令其攤位深受入場客人的歡迎，亦令電腦節「有啲生氣」，她估計今年生意有望升至少10%。