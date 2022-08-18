政Whats噏：罕見病患者支援少　陳沛良擬要求委員會討論

全港罕見疾病患者超過10萬人，而藥物開支昂貴，普通人難以負擔，政府又支援不足。關注有關議題嘅選委界議員陳沛良話計劃喺立法會衞生事務委員會要求討論，希望引起更多關注。

陳沛良話醫治罕見病涉及龐大嘅醫療開支，藥物相當昂貴，就連中產人士都難以負擔，認為當局應該為病人提供更多支援，幫助罕見病患者。佢提到，由於內地藥廠較多，採購藥物成本較低，若本港能夠一同前往採購，藥物成本將會減少6至7成，先能夠實際幫助該批病人。除咗委員會討論外，佢亦將喺政府新一份《施政報告》諮詢中建議當局增加援助。

另一樣會係《施政報告》諮詢時建議嘅則係內地設立保險售後服務中心。從事保險業嘅佢話有關計劃一直只聞樓梯響，未知何時出台。佢形容，疫情下內地保單已完全消失，現時就連以往在港購買保險嘅內地客要繳交保單都困難重重，保險業界希望在內地設立客戶服務中心，讓該批人唔使親自來港交保單，早前更傳出選址深圳前海、珠海橫琴或廣州南沙3個地方，但至今未有下文，佢認為相當急切，應盡快落實設立。

唔少選委界議員都喺地區設立辦事處，佢亦將於下月底至10月初，同九龍東直選議員鄧家彪設立聯合地區辦事處，選址秀茂坪。佢解釋，原因係自己保險業公司同九龍東有較多聯繫，而原定鄧家彪係同選委界前議員林智遠孖住一齊開，但隨林智遠轉跑道任審計署署長，孖頭嘅就變為陳沛良喇！