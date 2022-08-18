政Whats噏：朝早會議延時開波　交流會加時空間有限

行政同立法嘅關係相當重要，唔少議員都想多啲機會同官員溝通交流，譬如舉行咗兩次嘅前廳交流會，即使時間上都係長達90分鐘，但仍有議員嫌「唔夠喉」，期望下次可以加長時間同官員討論。之不過議會裏面有聲音提出，今屆立法會不時出現朝早嘅委員會會議延時開波嘅現象，暗指有部分議員其實並無善用時間。

事實上，延長前廳交流會嘅空間真係好有限。為咗議員有最大出席嘅機會，主要係選擇星期3同4，即係立法會大會同續會嘅日子舉行前廳交流會，因為理論上，呢兩日係90位議員最人齊嘅時刻，相反喺其他日子開交流會就未必會咁多人出席。按照慣例，星期4通常係朝早9點續會，而星期3大會喺朝早11點準時召開，於是最適合開交流會嘅時段，就係星期3開大會前。而頭一次交流會喺朝早9點15分舉行、10點45分結束；第二次交流會舉行時正值立法會抖暑，所以時間都鬆動啲，喺朝早10點開始，11點30分結束。

不過，點解有人認為議員並無善用時間呢？睇返往時，好多喺朝早召開嘅事務委員會、法案委員會都會將間定於8點半，但今屆部分委員會就延遲半個鐘，選擇喺9點，甚至更遲先至開會喎。根據議事規則，開會時間由各委員主席決定嘅，雖則此舉可能係避免議員遲到，搞到唔夠法定人數開會，所以部分委員會主席都會寬鬆啲，但難免令人產生立法會冇咗反對派，建制議員開始「滑牙」嘅印象。

其實議員都想多啲渠道同政府交流，就算前廳交流會每個月開多幾次，都總有人想繼續就某啲議題多加討論。有議員就話交流會嘅時間需要考慮各方面嘅平衡，依家每個月有90分鐘都相當唔錯喇，但就要多注意交流會嘅形式，認為出席嘅司局長可以分多啲小組，咁議員先至有機會同政府代表對答嘛。