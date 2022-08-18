16月大B女癌後再歷大手術　狀況穩定料明轉至普通病房

16個月大的女嬰Katherine，尚值牙牙學語的年紀，卻已屢歷生死。模樣精靈的Katherine，原來自3個月大時，便被診斷患有罕見癌症「神經母細胞瘤」，並於去年接受切除腫瘤手術。雖幾經治療，惡疾總算被除，惟最近卻發現留有後遺症，據Katherine母親於社交平台專頁透露，Katherine上次切除腫瘤所遺下的疤痕竟向內增生，造成「黏連性腸阻塞」，急需二次手術，開腔續命！興許是上天也不忍奪去Katherine那真率的笑容，又或是她遠超幼小身軀的強大意志力終歸折服了病魔，其終又順利完成手術，再次邁過生死關縊。雖目前仍然留醫，但據其母親指，Katherine目前狀況穩定，預料明日(19日)便可轉至普通病房。

命途多舛的小Katherine，於周一(15日)開始接受需時3至4小時的開腹手術，以根治上次手術遺下的病根「內黏連性腸阻塞」。據女嬰母親表示，Katherine情況曾一度不穩，不單出現心跳及血含氧量下降等體徵，更於心外壓急救期間驟現腦缺氧，導致手術一度暫停。雖然，手術總算於磕磕絆絆下順利完成，Katherine亦不再需要使用呼吸器，但術後仍有發燒，體溫高逾攝氏38.5度，仍未徹底走出鬼門關。

所幸，Katherine母親於今晚(18日)發貼代報平安，稱女兒情況陸續好轉，不單有兩次「poopoo(排便)」，綠色胃液亦約有200ml，雖仍在服用止痛藥及抗生素，但其表示今日應該就會換過新的導管，若明日情況無大起伏，便會轉返普通病房。貼文一出，即引來不少網民集氣鼓勵，祝願Katherine一家渡過難關，讓小妹妹早日戰勝病魔，走出病房、開展新生，「加油呀小妹妹！ 好快好返可以出院喇」、「Katherine BB加油呀，爸爸媽媽都加油！」