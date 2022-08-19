中大發現新藥改善肺癌患者存活率　78%人藥後12個月病情無惡化

香港中文大學醫學院腫瘤學系系主任莫樹錦與國際肺癌專家團隊，早前針對帶有「間變性淋巴瘤激酶(ALK)基因變異」的晚期非小細胞肺癌進行第3期臨床試驗，發現不論病人是否存在腦轉移，第3代ALK抑制劑Lorlatinib可使逾70%病人服藥後存活12月兼病情無惡化，效果比第1代標靶藥Crizotinib優勝，同時可減慢癌細胞進入中樞神經系統，限制腫瘤擴散至腦部。研究結果已於國際醫學期刊《Journal of Clinical Oncology》發表。

肺癌是全球第2最多人罹患的癌症，每年約有180萬名患者死亡，而肺癌於本港更是頭號癌症殺手，每年有逾4,000宗新症。肺癌患者中，接近80%為「非小細胞肺癌」患者，當中5%有ALK基因變異，而肺癌轉移至腦部亦十分常見。研究由全球多間癌症中心和醫學院合作開展，共招募296名患者，隨機分配他們接受口服第3代標靶藥Lorlatinib，每日一次100毫克；或口服第1代標靶藥Crizotinib，每日2次250毫克，並定期進行腫瘤評估，包括每8週一次的磁力共振影像掃瞄及定期匯報病人的狀況。

結果顯示，新藥在管理腫瘤進展及減慢腦轉移兩方面的表現都較優勝。不論患者在接受臨床治療前是否患有腦轉移， 服用Lorlatinib測試對象的12個月無惡化存活期均達78%，服用Crizotinib測試對象則介乎22%至45%。另一方面，服用Lorlatinib測試對象於12個月內癌細胞於中樞神經系統擴散的發生率介乎1%至7%，服用Crizotinib測試對象則介乎18%至72%。服用新藥的患者中，一半的中樞神經系統不良事件在沒有干預措施或調整劑量的情況下得以解決。