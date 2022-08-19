檢測腫瘤基因表現　評估乳癌復發風險

不少人常將乳癌與化療畫上等號。醫學界近年掌握乳癌生物特徵，透過乳癌腫瘤基因表現檢測，能評估早期患者的復發風險及進行化療的效益，若患者復發風險較低，或毋須進行化療。香港乳癌基金會正推動乳癌腫瘤基因表現檢測資助計劃，為符合條件的患者提供資助進行相關檢測，及早發現問題。

該基金會乳健中心顧問委員會主席兼外科專科醫生熊維嘉指出，相關檢測透過分析21個與乳癌有關的基因表現，可得出復發風險、復發風險因素、從化療中獲益比率共3項資訊，如患者復發風險在25分以下，化療或無法再降低復發風險。熊解釋，現時診斷乳癌，除了憑腫瘤大小、擴散情況、淋巴結狀況，亦開始考慮腫瘤分類，包括賀爾蒙受體陽性(HR+)、第二型人類表皮生長因子陽性(HER2+)、三陰性(TN)。其中HER2+及TN乳癌生長速度較快，手術後需要以化療減低復發機會；但化療對HR+早期乳癌患者，則只有兩成以下見效，加上化療的副作用會影響患者生活質素，如患者復發風險較低，或毋須進行化療。

於醫院管理局轄下公立醫院接受乳房腫瘤切除手術的香港居民，如經醫生推薦接受檢測，並符合經濟評估標準及3項臨床條件，即可申請基金會相關資助計劃。臨床條件包括賀爾蒙受體陽性、人類表皮生長因子受體2呈陰性(HER2-)，以及淋巴結呈陰性，或陽性淋巴結不多於3個；經濟評估標準則指過去12個月平均月入在18,400元以下，或正在領取綜援。