紅碼未轉藍碼　累市民坐多2日疫監

安心出行「紅黃碼」亂象不斷，累市民無辜「加監」。東網相繼收到市民求助，指完成隔離後，紅碼不能轉為藍碼，影響日常生活，亦未能上班，擔心無收入。已打3針的柯小姐於本月9日自行快測後證實染疫，當日申報，居家隔離，翌日政府派員上門進行核酸檢測，安心出行轉為紅碼。按防疫規例規定，其隔離期的第6及7天(8月15及16日)，若連續2天獲得無染疫結果，可在周二(16日)經網上呈報當局，這樣她的安心出行便會自動由「紅碼」轉為「藍碼」，即可自由外出及上班，但其安心出行最終遲了2日才由紅碼轉回藍碼。

從事飲食業的柯小姐勞氣斥申報不果，累她無辜坐多2日疫監。她曾嘗試以安心出行的康復紀錄上載資料，但由於她是紅碼人士，有關功能被暫停使用；致電支援熱線，但久久都沒有人接聽，從不同方法逃離「疫監」均不果，當刻有感「叫天不應，叫地不聞」，令她萬念俱灰，她批評申報系統麻煩，難以跟從。

政府資訊科技總監辦公室表示在接獲東網轉介後已即時聯絡該名市民，發現她申報時所輸入的資料有誤，以致未能成功申報。她在職員協助下已成功申報，而其「疫苗通行證」亦即時由「紅碼」回復「藍碼」。