廉署拘30人涉「三跑」工程貪污　2人今早東區法院提訊

廉政公署進行代號「暴雪」的執法行動，拘捕香港機場管理局為「三跑道系統項目」以短期合約聘用的一名總經理、一名首席高級經理、一名高級經理及一名高級工程督察，涉及填海及第三跑道興建工程：另有26名工程承辦商及分判商職員和其他人士被捕。30名被捕人士介乎27至77歲，分別為27男3女，懷疑他們於協助批出工程及物料供應合約，以及相關的行政和財務安排上涉嫌貪污。

廉署向律政司徵詢法律意見後，於現階段起訴兩人，其一中人為李永輝（47歲），機管局首席高級經理；吳啟安（65歲），工程公司獨資董事兼股東。李永輝被控兩項串謀使公職人員接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第4(2)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條；而吳啟安則被控一項向公職人員提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第4(1)(a)條。

兩名被告今早(19日)將被帶往東區裁判法院應訊。廉署發言人指出，此宗貪污案件與工程及物料供應合約的審批、行政及財務事宜有關，廉署調查並未發現任何資料顯示當中涉及工程質素及物料規格方面的問題。廉署會繼續與機管局保持緊密聯繫。