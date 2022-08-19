飲曱甴紅豆冰患腸胃炎　日服7西藥靠奶充飢　事主投訴無回音

外出用膳遇到食物有曱甴，既惡心又破壞心情，甚至會影響健康。有女讀者早前向東網爆料，指本周一(15日)於將軍澳一間連鎖食肆，購買紅豆冰及其他食物。由於天氣炎熱，事主即時享用紅豆冰消暑，正當她飲完淡奶，打開杯蓋，欲食用綿密的紅豆沙時，驚覺一隻長約3厘米的曱甴「藏身」紅豆之中，大感惡心。不但令她花費逾400港元求診，更影響食慾，連日來只可以飲品充飢。事主亦希望透過東網，提醒市民出外用餐時，要睇清楚食物有否加料，以免再有市民無辜受害，不但會造成心理及生理雙重不適，金錢亦有損失。

事主發現紅豆冰被加料後，隨即致電分店投訴，僅獲退還「飯錢」及更換食物。得知可能吞食曱甴，除心理上十分反胃及惡心外，她同時有屙嘔肚痛及畏寒的徵狀，遂到將軍澳一間私家診所求醫。平日無腸胃問題、飲奶亦不會肚瀉的事主，被診斷患有腸胃炎及低血壓，該西醫指「要殺死曱甴啲菌」，獲處方抗生素、止屙、止痛等7款藥物。

事主向東網透露，食店方面除了事發當日曾退款外，「連一句問候都無」，致電查詢僅回覆「跟進中」，事隔數日仍無回音。她批評該食肆施「拖字訣」，本身作為「熟客」經常光顧有關食肆，惟「加料紅豆冰」令其蒙上極大陰影，更無辜花費逾400港元的診金，並要服用多款藥物，要求食肆賠償損失。事主亦已向食環投訴，獲回覆指已展開調查。

原以為「曱甴紅豆冰」只屬一時影響，由於事主「飲到大大隻曱甴落肚」，現時只要見到食物及飲品，已聯想「有隻曱甴喺入面」，好反胃、完全無胃口。她更對此有陰影，即使與朋友聚餐亦不能進食，連日來亦只能以奶類飲品及清水充飢，有朋友建議她向心理醫生求助，並希望東網可以幫她討回公道，提醒一眾市民外出食飯時，要睇清楚食物入面有無「加料」。