政府再推院舍員工強檢　限8月30日或之前完成

政府宣布第77輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工的強制檢測安排。當局規定由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用，並於今年8月31日至9月9日期間值勤，或透過與院舍或上述單位訂立的外聘服務合約在該期間向住客或使用者提供服務的人士，包括全職、兼職及替假員工，須於8月24日至8月30日期間，進行1次核酸檢測。

院舍員工若在今年7月25日或之後，取得核酸檢測或快速抗原測試的確診檢測結果，並可出示相關載有確診檢測結果的電話短訊通知，或在政府快速測試確診呈報平台作出申報後獲發的電話短訊通知或隔離令，則毋須進行檢測。

院舍員工可選擇以下途徑進行檢測，包括社區檢測中心、臨時檢測中心或流動採樣站；以及透過政府為上述安老院、殘疾人士院舍、護養院或日間服務單位安排的化驗所的職員指引進行指明檢測和提供檢測樣本；透過院舍經營者／營辦人自行安排由醫護人員或受過訓練的人員採集樣本，並於認可化驗所進行檢測；或由員工自費自行安排於認可化驗所進行檢測。任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款1萬港元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，一經定罪，可處相當於5萬港元的第5級罰款，並監禁6個月。