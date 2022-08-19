涉尖沙咀警署外暴動　9被告罪成　判囚40至52個月及進教導所

2019年8月11日有大批示威者在尖沙咀警署外的彌敦道一帶集結，並向警署投擲汽油彈及其他物件等，令一名在警署內的警員下肢燒傷。警方當日拘捕多人，其中10名男女被控暴動罪，當中2人早前於區院認罪，7人則經審訊後被裁定罪成，1人脫罪。法官王詩麗今（19日）判刑稱示威者的持續暴力及衝擊警方的行為，顯示他們目無法紀，挑戰警方權威及法治，且案情嚴重，法庭須判具懲罰及阻嚇性刑罰。經考慮後法官分別判其中8人監禁40至52個月，而案發時只有14歲男生則被判入教導所。

10名被告依次是李穎淇（30歲）、17歲男生X（案發時14歲）、廖偉明（28歲）、莊嘉灝（27歲）、聶嘉寶（27歲）、黃千溥（24歲）、羅後成（21歲） 、蕭呈希（25歲）、潘冠雄（28歲）及羅漢銘（25歲），同被控一項暴動罪，指他們於2019年8月11月在尖沙咀柯士甸道與堪富利士道之間的彌敦道，與他人參與暴動。羅漢銘另被控一項無牌藏有彈藥罪，指他於同日藏有9枚使用過的催淚彈。案中只有蕭呈希1人獲判無罪，李穎淇及聶嘉寶早前認罪，其餘7人則經審訊後被裁定罪成。另外案中本尚有一名被告羅樂文(21歲)，惟他已離港沒有到庭應訊。

法官指暴動是十分嚴重的罪行，當日示威者佩戴口罩等裝備，大部分刻意身穿黑色或深色衣服，以降低被認出的機會，使能更放肆及放膽地參與暴動，屬有備而來及聚眾滋事。而本案的規模不少，歷時約2小時，聚集人數至少數百至千人，並於周日下午在熙來攘往的街道發生，不但令交通嚴重癱瘓，亦對公眾構成滋擾。示威者不斷作出如向警署扔汽油彈等的不同暴力行為，屬衝擊警方及挑戰法治，法庭須保護履行職責的執法者，以免法治及秩序被破壞。法官續指案中一名警員下肢被燒傷，示威者的暴力行為亦對在場其他人士構成危險，並造成財物損毀，沒有其他人受傷實屬僥倖。

法官指認罪的被告李穎淇及聶嘉寶，2人有實質行為及積極參與，亦選擇留下以對他人的暴力行為表達認同，故罪責較重，遂以56個月為量刑起點，考慮2人認罪等因素分別判囚40及42個月。餘下7人，考慮到X於案發時只有14歲多，認為判他入教導所可讓他受訓得以更生；其餘6人，法官指他們經審訊後被裁定罪成，亦沒有其他有效減刑因素，除涉2項控罪的羅漢銘被判囚52個月外，其餘均判囚50個月。

案件編號 : DCCC 336,337/2020