電腦節一連4日今開鑼　參展商預計生意升5至10%

一連4日的「香港電腦通訊節2022」今日(19日)開鑼！雖然今早天公不作美下雨，但仍無減電腦迷的熱情，東網記者現場所見開場前半小時已有約200人在場外排隊。有排頭位的電腦迷凌晨3時已到場外排隊，希望購得大會提供的「激安大購賞」優惠，亦有市民特地預留早前派發的2,000港元消費券在今日「豪使」。有參展商認為今年氣氛熾熱，開場僅25分鐘已火速售完數個快閃優惠的1蚊路由器，預期今年生意額能比去年上升5至10%。

今早9時半場外已有數條隊伍輪候進場，電腦迷均非常雀躍。排頭位的莫先生居住新界，凌晨3時已起床到會展排隊，他稱由於家中電腦殘舊，希望為父母購買全新電腦，故特地提早到，希望以優惠價購入電腦及零件等，預料花約400港元。而排第3的林先生於今早6時半到達會展，笑言原先以為會和動漫節一樣需要大排長龍，但幸好比預期少人，他又稱預算是「消費券範圍內」，但仍「有備現金，就算用超過2,000蚊應該無問題！」。

今年大會有300個名額讓中籤人士參與「激安大購賞」活動，只要持籌人在中午12時前購買超過300港元，即可以優惠價換領心儀產品。為購得每日限量20個的20港元福袋，有幸中籤的張先生開場後隨即衝入展場，福袋內包含鍵盤和滑鼠等豐富產品，他認為對比去年，今天氣氛較熾熱，「剛剛見到其他嘢已經畀人買哂」。