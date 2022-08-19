九巴粉嶺撞欄削車頂釀6死　再有死者家屬入稟高院索償

粉嶺公路2019年12月發生嚴重車禍，1輛雙層九巴突然轉向直撞防撞欄外的樹叢，巴士上層大半被削去，車頂掛在樹枝上，有乘客被拋出車外，事件終導致3男3女死亡，另有38人受傷。事隔近3年，繼早前分別有傷者及死者家屬入稟法院索償後，再有2名車禍死者的家屬分別入稟索償。他們於昨（18日）入稟高等法院，民事控告涉事車長及九巴並要求賠償，但入稟狀未有列明具體索償金額。2案均已排期在明年1月20日作提訊。

其中一案的原告是死者王惠蘭的遺產管理人鄭華傑；另一案原告則是死者張志明的遺產管理人李冬蓮。2案被告同樣是文志光及九龍巴士（一九三三）有限公司。2案的入稟狀均指，2019年12月18日，文志光駕駛巴士沿粉嶺公路往上水方向行駛期間疏忽、違反照顧責任及法定責任，導致死者身亡。九巴作為文的僱主，亦應負上替代責任。原告現要求被告賠償，包括相關訟費及所衍生的利息。

涉案的58歲九巴車長文志光，早前已就事件承認危險駕駛引致他人死亡，及危險駕駛引致他人嚴重受傷2罪，於去年4月在區域法院被判入獄4年，另外停牌5年，及須自費完成駕駛改進課程。

案件編號：HCPI 205-206/2022