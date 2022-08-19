傳爭鮮停售單件裝三文魚壽司　新價最平12蚊3件　曾售虹鱒惹議

一向以平價、抵食見稱的爭鮮外賣壽司，僅賣3蚊件的三文魚壽司為其熱賣產品，向來吸引不少市民光顧，惟此「平民美食」或已成絕響。據了解，爭鮮外賣門市近日已停售單件包裝的三文魚壽司，推出3件裝三文魚壽司餐盒，售價為12港元，變相加價至每件4元，加價約33%。其餘散裝壽司則維持3港元1件。

爭鮮所售的三文魚壽司過去曾引發爭議，被指將虹鱒當三文魚出售。該公司於2012年推出「鱒三文魚餐盒」，形容「油脂較少，分布均勻，口感柔嫩鮮爽」。當時售價為10件24蚊，即平均一件只需2.4港元。據不同國家的消費市場，「三文魚」一詞表達不同種類，通常中國認為的「三文魚」，實際上是指挪威或智利等國家的大西洋鮭；而國內淡水養殖的虹鱒魚和大西洋鮭同為鮭科，但兩者屬別並不同。

爭鮮過去曾發聲明，稱虹鱒三文魚僅短期售賣，目前已不作銷售。現時爭鮮在其公司網頁中指出，一直沿用挪威新鮮空運來港三文魚，獲權威科學研究及數據認證不含寄生蟲，可安全用作壽司及刺身食品。並獲歐盟豁免急凍要求，出口時無需經冷凍處理，從產地冰鮮空運到港，以保持其鮮美及營養。