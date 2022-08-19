夫婦涉合力性侵菲傭案　預計陪審團下周四退庭商議裁決

男子涉嫌在妻子協助下強姦菲傭一案今天（19日）在高院續審。女被告選擇不作供，也不傳召證人。男被告續自辯時則否認在女事主不同意下與她性交，亦否認在被警方拘捕前，曾與妻子「夾口供」。控辯雙方舉證完畢，將於下周一（22日）進行結案陳詞，陪審團暫定會於下周四（25日）退庭商議。

案中男被告陳暹德現年48歲，他被控於2018年1月21日，在其洪水橋洪福邨住所內，企圖強姦和強姦女子X。其妻子黎芷珊現年36歲，被控於同日同地非禮X，以及協助教唆陳暹德強姦X。2人育有1子1女。而2名被告已於本案發生後不久離婚。

男被告今接受控方盤問，他坦言之前曾要求與女被告性交，結果被拒絕。因此，案發當日當他有性幻想時，他是去找X而非女被告做愛。控方指，當日他曾試圖在X不同意下和X性交，但不成功。及後女被告為他口交，他始能勃起並與X性交。過程中，X曾經掙扎及叫「唔好」。事發後，他曾和妻子商量過如何向警方闡釋事件。男被告一概否認上述說法。

案件編號：HCCC 134/2020