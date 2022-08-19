女警認洗黑錢及向報案人等借錢　判囚21個月　官斥：知法犯法

隸屬刑事調查隊的女警同時涉及與他人串謀洗黑錢53萬港元的案件，以及向報案人索取約100萬港元貸款、和接受被捕人士6萬港元貸款的案件。她早前承認2案所涉之洗黑錢、訂明人員索取利益、及接受利益共4罪，今（19日）於東區法院被判囚21個月。裁判官劉淑嫻指，被告作為刑事調查人員，對洗黑錢的操作手法有一定認知，屬知法犯法，而被告在另案中向報案人和被捕人索取金錢，未能秉公辦理案件，令警隊蒙羞。

被告區嘉曼（46歲）被控於2019年10月15日至2020年2月18日、及2019年12月12日至去年2月18日，與名為Mercel的男子串謀洗黑錢，涉及約53萬港元。被告另被控於2020年1月8日及3月16日，身為警務處女警，未獲特首一般或特別許可而向盜竊案李姓女報案人索取2筆分別為100萬及3萬港元的貸款；以及同年5月11日接受1宗打鬥案的胡姓男被捕人所提供的6萬港元貸款。

劉官判刑時提到，辯方求情指被告婚姻不如意及有經濟困難，惟這只是求情理由，不構成減刑因素。被告作為刑事調查人員，對洗黑錢的操作手法有一定認知，屬知法犯法，而且案件涉及國際跨境犯罪，故必須嚴苛地量刑，以免香港國際金融及銀行中心形象受損。劉官考慮到被告認罪及作為污點證人，最終判監12個月。就訂明人員索取利益一案，劉官指被告在執行職務時取得報案人和被捕人的聯絡方式，及後向對方索要金錢，其行為令她未能秉公辦理案件，令警隊蒙羞，惟被告認罪及已歸還款項，故最終判監9個月。兩宗案件刑期分期執行，總刑期為21個月；被告雖然在洗黑錢案中指證同案，但同案被告並未罪成。

案件編號：ESCC 2142/2021, KTCC 21/2021