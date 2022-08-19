尼泊爾漢涉網上鼓吹播毒　被落案起訴准保釋候審

一名尼泊爾籍男子於網上社交平台發布限時動態，涉嫌鼓吹新冠肺炎的確診者到公眾地方傳播病毒，被控一項煽惑他人而使他人蒙受感染的危險。被告今（19日）在東區法院提堂，他一度擬認罪，惟主任裁判官嚴舜儀考慮到他當時意圖，未能接納其認罪答辯，遂將案件押後9月30日作審前覆核，並排期於12月1日開審。

尼泊爾籍被告古力素Gurung Nischal（22歲）、報稱學生，他被控於2022年2月22日，在香港非法煽惑自知屬2019冠狀病毒接觸者或受感染的他人，藉身處任何公共運輸工具、或身處任何街道、公眾地方、娛樂場所、聚會地方、會社或酒店，或在該處的行徑，而使其他人蒙受感染的危險。

被告沒有律師代表，他一度擬認罪，惟嚴官問及案發時的意圖時，被告稱自己當時行為不成熟，他並無意煽惑他人。嚴官考慮到其解釋，認為未能接納其認罪答辯，故將案件押後9月30日作審前覆核，排期12月1日開審，並批准被告以3,500港元保釋，期間不准離港及須每星期到警署報到。

案件編號：ESCC 1594/2022