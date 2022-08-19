消防員旺角非法集結脫罪兼獲訟費　律政司上訴訟費令得直

一名消防員被指3年前參與非法集結，經審訊後被裁定罪名不成立，法官批准訟費申請。律政司就原審批出訟費一事提出上訴，高院上訴庭今（19日）開庭處理。3名法官聽取陳詞後，裁定上訴得直，撤銷原審法官有關訟費的決定。宣判後，法官特意向一名身穿印有「旁觀有罪」四字汗衣的旁聽者查詢，並認為「旁觀有罪」4字有政治含意，可能是對某類檢控作出諷刺。法官指法院不是政治宣傳平台，要求法院保安不可以再容許旁觀者穿印有這4個字的衣物進入法庭。

涉案的消防員是49歲陳瑞文。控罪指他於2019年11月10日，在彌敦道及山東街一帶參與非法集結，及在非法集結中使用蒙面物品，即一個口罩。原審法官葉佐文在裁決時，批評相關警員的「講大話」及「吹牛」，又多處遺漏紀錄要項，遂裁定罪名不成立。當時被告申請訟費，法官稱「戴口罩就係自招嫌疑啊？」，遂批出訟費申請。

律政司認為，涉案消防員是自招嫌疑，原審不應批出訟費。上訴庭法官提到，律政司陳詞時曾談及答辯人作為消防員的身份，認為他不是普通人或無知人士。但法官表示，除非有證據顯示政府曾發通告，指示公務員不要前往某處，否則的話，以是否公職人員來劃界實屬牽強，難以成立，律政司今亦在庭上收回這說法。

案件編號：CACC14/2021