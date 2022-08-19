伴侶揚言跳樓與子女赴死　2成男性啞忍家暴　港大籲勿性別定型

家暴問題困擾眾多家庭，當中包括男性受虐者，但在社會文化等因素影響下，他們大多不願意向外界尋求協助，情況一直被忽視。非牟利社會服務機構和諧之家於2019年展開為期3年的「賽馬會『男』天再現計劃」，幫助受虐者走出困局。香港大學研究團隊今日(19日)發表計劃評估報告，發現受訪的服務使用者曾受不同程度的身體、精神及性暴力，繼而出現心理創傷，團隊認為社會應改變傳統的性別定型觀念。

社會福利署今年上半年共接獲975宗新呈報虐待配偶或同居伴侶的個案，男性受害人佔16.6%、即有162人。香港大學社會工作及社會行政學系的研究團隊，於2021年6月至今年3月期間訪問58名參與計劃的男士，當中65.5%人士的教育程度是大學或以上。報告顯示，94.8%受訪者曾受到精神傷害，身體受傷害的有67.2%，48.3%受訪者、即28人同時受到兩種傷害，被強迫進行性行為的則有17.2%，有63.8%人士表示對伴侶或前伴侶感到害怕。惟27.6%的受訪者表示，在受虐後2至3年後始向專業人士求助，啞忍4年或以上才求助的受訪者更佔約18.9%。

研究團隊亦邀請其中16位男士進行深入訪談，職業包括消防員、教師、紀律部隊等。有受訪者稱「佢(前伴侶)會咬你、打你，或者用阿女嚟要挾我嘅時間，會打個女」，甚至進行精神傷害，揚言跳樓、跟子女尋死等，對受虐者造成心理創傷，出現焦慮不安、過度緊張、警覺或抑鬱等情況，更會放工後選擇遲回家。該學系博士蔡惠敏表示，受虐男性往往受到社會對男女角色的固有觀念影響，「覺得男士比較強」，而怯於向他人求援，亦有人為了維護男性或家庭形象，羞於尋求援助。研究團隊認為，應在公眾教育及大眾傳媒層面改變性別定型，加強宣揚男女平等的思想，推廣兩性在個性、性別表達、家庭崗位及分工上的平等及互助觀念。