出國工作非買棵菜般簡單　出發前做好3招準備保平安

港人墮網上求職騙案及網上情緣騙案被「賣豬仔」事件近日廣受關注，警方今(19日)在Facebook發貼提醒市民，出國工作不是「買棵菜般簡單」，要注意3項事項保平安，包括學識分辨「有伏」的海外工作招聘貼文、掌握公司資料，以及做好個人準備。除「刷單賺佣」及「賣豬仔」騙案，近期騙徒還會誘騙應聘者提供個人資料以進行借貸、參與不存在的投資計劃，或用銀行戶口洗黑錢等。

分辨「有伏」海外工作招聘貼文方面，如聘方無註明公司資料(如公司名稱、地址、電話等)、毋須學歷或經驗、毋須面試便立即錄用、報酬可觀又包機票食宿，市民須加倍留神；到海外工作前，求職者應了解聘方公司業務性質和背景、當地工作簽證、稅務、住宿、出糧等安排，並且詳細了解聘書條款；至於出發前準備，求職者應先了解中國駐當地領事館的地址、電話，以及其他求助方法，並向家人或朋友交代當地工作的地址和公司資料，萬一失去聯絡，家人或朋友亦可尋求支援。

除「刷單賺佣」、「賣豬仔」騙案，警方指近期騙徒還會誘騙應聘者提供個人資料以進行借貸或其他不法活動、游說應徵者參與不存在的投資計劃，或售賣銀行戶口用作洗黑錢活動。市民應透過可信賴的求職途徑尋找工作，充分了解有關公司的背景及業務性質，切勿隨便將個人資料交予陌生人。