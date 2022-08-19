Sheldon腫瘤急劇變大　面形扭曲　媽媽擔心難過以淚洗臉

身患罕見癌症「神經母細胞瘤」的生命小鬥士Sheldon，曾一度病情受控，體重回升，精神面貌日見好轉。然而今日(19日)Sheldon媽媽發文指，由周一(15日)開始病情急轉直下，鼻竇和腮骨的腫瘤在短短幾天突然急劇變大，已壓迫着左邊的眼、鼻和口，使他感到十分痛、痕癢，即使使用嗎啡，仍然不能紓緩他的不適。同時，Sheldon的妹妹亦病倒入院，媽媽指，心裏因為一對子女的健康而感到非常擔心難過，看着Sheldon痛苦的樣子，也只能以淚洗臉。

Sheldon媽媽形容，「當我觸摸到那又凸又硬的腫瘤時，完全被嚇呆了，而且比鼻子還大。」同時亦因為腫瘤的位置，使他的五官和面形也扭曲了，持續地眼皮紅腫、浣熊眼、流眼水、鼻血、面部腫痛，甚至上下顎牙齒也鬆脫和發炎。Sheldon亦不願吃、不願喝、不願玩、不願睡，連平日愛笑的他也只管不斷地哭和發脾氣。

網民得悉後紛紛為Sheldon打氣，集氣留言稱「小小年紀要受這種痛苦，令人十分心痛難過！希望上天保佑佢，希望病魔遠離，家人要撐住」、「好心酸，但都要頂住呀」、「一家人都要堅強，一齊陪Sheldon打勝仗！」