胡英明首篇廉政專員網誌　自言「滿月」表現合格

胡英明接任廉政專員已逾一個月，他今日(19日)發表的專員隨筆中提到，十分榮幸能夠獲委任這個重要的崗位，過去個多月充分體會到廉署人員一絲不苟及深耕細作的精神，竭力守護香港的廉潔環境，為香港反貪工作奠下良好的基礎。對於「滿月」的表現，他自言會給一個合格的分數，還有很多改善空間，會與管理層共同努力，期望在「百日宴」時能做出一點成績，希望藉着自己過往多年管理機構及處理危機的經驗，為廉署帶來新動力、新思維，帶領廉署再創高峰。

胡英明指出，為做到「知己知彼，百戰百勝」，他要求自己必須在短時間走訪廉署總部大樓內各部門及設施，與同事見面交流，初步了解各部門的運作情況，方便日後管理工作，為進一步掌握廉署核心工作，會定期出席執行處的不同工作會議，深入了解個案跟進及執行處最新運作情況。他衷心感謝副專員及執行處管理人員協助，幫助他迅速融入團隊工作。他稍後會將這工作模式逐步擴展至防止貪污處、社區關係處和國際合作及機構事務處，增強溝通及提升工作效率。在完成認識總部大樓各部門運作後，隨即到訪分布於全港不同地區的分區辦事處，聽取人員工作匯報。他深信憑着廉署在社區網絡上的深厚基礎，定能將社區關係及教育工作，尤其是青少年教育工作，帶上更高層次。

他得悉有30位助理調查主任正在屯門廉署訓練營接受第二階段訓練時，便主動提出要求，到訓練營實地了解人員的訓練情況，他即場與學員分享在監獄內部署行動的經驗。他認為《港區國安法》實施後，廉署的角色和責任更為重要，必須打擊和杜絕所有透過貪污舞弊手段，去危害國家安全和社會穩定的違法行為，預防貪污和社區教育工作亦不可掉以輕心。他會秉持「沒有最好，只有更好」的座右銘，帶領廉署上下力求進步，做好香港本地的肅貪倡廉工作，締造廉潔公平的良好生活環境，協助全球反貪夥伴提升反貪能力。與此同時，會以廉署這香港「金漆招牌」，繼續向世界解釋香港良好的法治環境，令那些惡意炒作和抹黑香港法治和繁榮穩定的言論，不攻自破。