「反洗黑錢月」全港拘283人　涉清洗18.7億元犯罪得益

為配合剛過去的「反洗黑錢月」，警方由7月19日至今日(8月19日)展開代號「雋語」行動，截至目前為止，一共動員逾1,600名警力，搜查港九新界超過235個處所，總共拘捕200男83女(16至70歲)，涉嫌「洗黑錢」相關罪行，當中有260人為本地人士，其餘均為非本地居民，另有個別人士具黑幫背景。根據調查，被捕人士分別涉及270宗詐騙案，包括投資、網上情緣等不同行騙手法，並且利用逾850個銀行、證券及儲值支付戶口，清洗約18.7億港元的犯罪得益。警方亦檢取及凍結多達2,700萬港元資產，並搜獲與案有關的文件、銀行卡、手機及手提電腦等證物。

警方表示，今次行動期間，探員主動追蹤操控傀儡戶口的集團，包括招攬者及控制戶口的運作中心，發現有不法之徒公然於網上社交平台提出買賣戶口，亦會發出帶有「搵快錢」及「筍工招募」等字眼的貼文，吸引需錢孔急的市民，利誘他們租借或賣出帳戶。據了解，犯罪集團有3大方法收集傀儡戶口，第一是與戶口持有人當面交收；第二是指示或陪同他們到銀行開戶；第3是誘騙受害者交出戶口，並要求他們到酒店或賓館留宿一段時間，各人同時亦得交出手機，斷絕與外界的聯絡。其中兩宗案例中，警方分別派出喬裝探員接觸傀儡戶口招攬者，以及突擊搜查兩個酒店房間，拘捕19男3女(21至70歲)，當中包括被困酒店的戶口持有人。

根據警方數字，本港上半年錄得逾3.1萬宗罪案，當中詐騙案有顯著上升，由去年同期的8,600多宗增至超過12,000宗，升幅近4成，而案件牽涉損失更高達21億港元。詐騙案件背後，犯罪集團一般會用銀行戶口及其他帳戶處理和接收犯罪得益，亦即進行洗黑錢活動，故兩者可謂環環相扣。參照今年第二季的紀錄，因涉及洗黑錢被捕的人士有287人，亦較第一季上升191人，幾乎達到兩倍。