張文智任港大深圳醫院新院長　倡打造公院高質量發展樣板

香港大學深圳醫院今日(19日)舉行第3任院長授任儀式，港大醫學院矯形及創傷外科學系系主任兼講座教授張文智，獲正式就任新一任院長。張是當前國際頂級的脊柱外科專家之一，亦是兒童和成人脊柱畸形治療的權威專家，同時是中國工程院院士有效候選人。他不僅引領香港骨科的發展，也代表中國骨科專業在國際舞台上發揮顯著影響力。

對於港大深圳醫院的未來發展，張文智提出「病人為先，員工為本；多元融合，創新探索」的管治理念，結合30多年來在脊柱外科領域全身心投入臨床和科研、教學工作的體會，認為「無論在何時何地，身為醫生，最重要的是對待病人一定要有同理心，這是提高臨床服務質量的根本所在。」他期望締造病人滿意和員工開心的現代化醫院，同時鼓勵員工臨床醫療和科研領域開展更多新的大膽探索，打造公立醫院高質量發展樣板。

張文智是港大深圳醫院骨科醫學中心和脊柱外科主任，他曾於2006至08年間擔任國際脊柱學會(AO Spine)國際研究委員會的創會主席，並在2013至15年間任香港骨科醫學院院長，於2016年成為脊柱外科全球最高學術機構──國際脊柱側彎研究協會(SRS)首位華人主席。至去年，他更榮獲脊柱側彎研究學會著名的國際Walter P.Blount人道主義獎，以表彰他在脊柱側彎領域的卓越貢獻和仁慈服務。