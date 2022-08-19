港大列國安課程作必修科　須累積10小時觀片時數方能畢業

《港區國安法》實施逾兩年，多間大學先後按要求將國安教育列作必修課程，今日(19日)有傳本地第一學府香港大學亦已遵從建議，將國安法課程納入畢業要求。「香港大學學生會學苑」社交平台專頁今日發文稱，港大教務長曾詠詩於本日凌晨發電郵指，來年學生須完成1項國安法相關的課程，並達成指定時數及於測試中取得合格成續，方能畢業。

貼文稱，港大學生來年起須完成一門「憲法、基本法，及國安法入門」的課程，並自行觀看10小時的網上影片，再通過約1小時的網上多項選擇題測驗，並取得「及格」成績才能完成課程。且自2022至2023學年起，所有學生均須完成該項課程才能畢業，而該課程為必修科。

早前其餘本地大學，包括中大、科大、浸大、理大、教大、城大及嶺大等，亦先後公布下學年將增設國安課程為大學必修科。另外，上周四(11日)中大舉行迎新日期間，亦曾發生與國安法相關的插曲，當時有逾半新生在舉行「國家安全講座」期間中途離席，更有新生直指，「對迎新日有國安講座感到突兀，認為好像是種警告。」