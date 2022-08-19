接求助稱兒子被拐賣禁錮緬甸　葛珮帆：救人刻不容緩

港人被「賣豬仔」事件全城關心，議員葛珮帆表示，昨日(19日)接獲市民求助，指其20多歲兒子今年6月初前往泰國工作，慘遭拐賣禁錮至緬甸邊境「KK園區」，被迫從事電騙和網騙活動，亦有被虐打，其家人希望公開事件，讓其他人警惕。葛認為今次情況最為惡劣及嚴重，受害人面對嚴重身心傷害，更有生命危險，故支持保安局成立專責小組，期望局方與外交部駐港特派員公署、當地大使館，以及國際刑警保持密切聯繫，盡快營救港人逃出魔掌。

葛指出，受害者家人指兒子過去兩個月來不時循WhatsApp、短訊等途徑向他們發出求助訊息，表示到埗泰國後被拐賣禁錮至緬甸邊境的「KK園區」，被迫從事電騙和網騙活動，亦有被虐打，現場駐守人士持有機關槍與電棒，未敢逃走，在區內有遇到其他港人。由於求助訊息每次來自不同海外電話號碼，又在深夜時分發出，家人當初以為是騙案，沒有加以理會，及至留意到近日媒體廣泛報道，方發覺事態嚴重，經入境處協助確定兒子6月初確實離境，已向警方報案，由重案組接手調查。

葛指，以往曾處理過不少求職騙案，但今次情況最為惡劣及嚴重，之前受害人主要是金錢損失，但今次受害人面對嚴重身心傷害，失去人身自由，至今已知最少仍有11人被禁錮，救人刻不容緩。她希望保安局專責小組有效協調相關執法部門的跟進工作，為求助人士提供一切可行協助。