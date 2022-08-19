保協推「五年獎助學金」計劃　料津貼140學生就讀金融相關學科

香港人壽保險從業員協會聯同保協慈善基金，於今日(19日)發布「五年獎助學金」計劃，以扶持本地青年發展。計劃將於未來5年間，向本地大學修讀保險、精算及財富管理相關課程的合資格學生提供獎助學金，以培育保險及財策行業人才。保協慈善基金亦報捷，其「生命傳愛行動」保單捐贈計劃的善款數字於17年來累計高達4億港元，料為更多慈善機構及受眾提供更多服務。

保協聯同保協慈善基金頒發200萬港元支票予4間本地大學，包括香港恒生大學、嶺南大學、香港中文大學及香港大學，每間大學獲50萬港元，預料未來5年助140位合資格的低收入家庭學生就讀相關課程。保協會長謝立義表示，疫情下不少家庭收入受到重挫，獎助學金不但能幫助有需要的學生公平地享用本地優質教育，更有助培訓優質人才加入保險業界。保協慈善基金主席蘇婉薇博士則指，計劃將來或擴展至全港大專學府。

此外，「生命傳愛行動」保單捐贈計劃透過投保人的人壽保單最小1%保額作為善款，至今運行17年，累計超過4億港元捐款，部分受惠機構獲得的善款最高超過1,500萬港元，計劃未來有機會推展至5%水平，並會研究更多的社會福利方案，如新冠家庭津貼、獎助學金等。