民調指19%受訪者計劃移民　學者批政府零應對

移民趨勢未有停止，惟政府屢強調只屬「移居」。據最新民意調查顯示，近半受訪者對香港未來的政治環境無信心，約2成受訪市民更表示有計劃永久離開香港。有學者指政府在移民潮上未有對策，加上防疫措施仍有局限，相信移民人士會繼續增加。

香港民意研究所於上周四(11日)至本周二(16日)，以網上調查方法訪問6,897名人士，主要圍繞移民理由、對香港發展信心等。其中對香港未來的政治環境的信心上，46%受訪者稱無信心，其中高達86%「民主派」支持者指無信心，另有26%「非民主派」支持者指無信心；在對香港人未來享有的個人自由信心上，45%受訪者表示無信心，當中更高達84%「民主派」支持者指無信心。至於在香港的經濟前景信心上，亦有39%受訪者表示無信心，其中78%「民主派」支持者指無信心。

至於在計劃永久離開香港問題上，19%受訪者有計劃永久離開香港，當中包括36%「民主派」支持者指有計劃離開，亦有45%「民主派」支持者指沒有計劃，但強調如果情況變差至不能接受，就會設法離開。相反有50%「非民主派」支持者指沒有計劃，任何情況下均不會離開，但亦有31%稱如果情況變差至不能接受，就會設法離開。另外，有38%受訪者指，當個人自由情況變差，會設法永久離開香港，其次是個人的生活水準，佔19%。

前葵青區議會副主席張文龍稱，香港未來是否一個適合安居好業的地方，是市民關注的問題，亦響起一個好大的警號。張指特別是受訪者都十分重視個人自由，但政府在防疫措施等方面，雖然有放寬情況，但實際運行上仍有諸多局限，包括「紅黃碼」等。

文化研究、政治學獨立學者黃偉國表示，政府在移民潮上無任何應對工作，並指最惡劣的情況仍未出現，現時市面暢旺可能只是短暫的現象，並指與其花時間批評政府，勸說香港人「自救多福會實際少少。」