涉訛稱提供性服務詐騙22萬元　2男女被控欺詐等罪須還押

警方近日留意到「網上情緣」及「假援交」騙案有上升趨勢，新界北總區重案組及網絡安全及科技罪案調查科，根據情報展開調查，並封鎖一個活躍在本地的詐騙集團，且拘捕多人。當中一對男女被指向他人訛稱會提供性服務，從而詐騙一名人士逾22萬港元，並涉洗黑錢及藏毒等。2人現被控串謀欺詐等6罪，今午（19日）被帶往粉嶺法院應訊，暫時毋須答辯，兩人被還押至10月14日再訊，期間待警方進一步調查。

2名被告依次是女被告陳佳儀（39歲）及男被告黃嘉偉（41歲），皆報稱無業，同被控一項串謀欺詐及一項洗黑錢罪。控罪分別指2人於2022年3月16日及4月7日間，在香港某處串謀欺詐劉姓事主，訛稱會提供提供性服務而意圖欺詐，使劉將22萬800港元存入指定戶口；及於2021年2月7日，在香港清洗9500港元犯罪得益。

另外，兩人又分別再各被控一項管有危險物及一項管有吸毒設備罪。控罪指陳於本月17日在長沙彎警署搜查室內管有0.6克甲基苯丙胺鹽酸鹽，及在九龍元州街一小學外管有吸服設備；黃則被指在同日在天水圍天恩邨一單位內，管有4.8克甲基苯丙胺鹽酸鹽及吸服設備。

案件編號：FLCC 1071/2022