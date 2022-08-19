政總內涉非禮同事脫罪　疑有認知錯亂文員毋須判住院令

政府合約男文員在政府總部的政府經濟顧問辦公室內非禮女同事，更伸手欲解開她衫鈕。經審訊後，裁判官因被告患躁鬱症、可能出現急性認知錯亂，而裁定非禮罪、及交替控罪企圖非禮均不成立。惟考慮到被告行為及精神狀態、或危及其他人，裁判官下令還押被告及索取2份精神報告。案件今（19日）午在東區法院再訊，裁判官接納報告，認為不須判處該文員入院令。辯方申請訟費，但裁判官認為該文員的行為已構成非禮，屬自招嫌疑，故拒絕辯方申請。

案發時任文員的陳德俊(29歲)，現時已被解僱。他原被控於2021年8月2日，在金鐘政總25樓政府經濟顧問辦公室非禮女子X。暫委裁判官布喜后今天接納兩份精神科醫生報告建議，即陳的精神狀況穩定，不須強制入院治療，惟布官叮囑他須定時覆診和服藥，若有不適應告知家人及求診，「你都知，你個病可以好唔穩定。」

陳獲釋後，即透過代表律師提出訟費申請，又指早於案件答辯前，曾去信律政司及提出用簽保守行為方式處理，但被拒絕。控方則指陳自招嫌疑。布官指出，在案件裁決時，她已裁定陳於案發時的行為已構成非禮，只不過因為他的精神狀況這一疑點，才會裁定罪名不成立，而控方當時繼續檢控，亦是無可厚非。

案件編號：ESCC 1665/2021