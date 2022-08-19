再多8名新冠患者染疫亡　7人未接種3針疫苗

本港新冠肺炎疫情持續。醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻今日(19日)公布，過去一日再多8名患者離世，分別7男1女，年齡介乎61至93歲，7人未完成3針的疫苗接種，4人從未接種打針。至於仍然醫的病人中，共有36人危殆及25人嚴重，當中10名危殆病人正接受深切治療。劉表示醫院患者接近2,000人，認為現時是關鍵時刻，當局決定下周重開亞博館治療中心接收患者，額外提供200張病床。

死亡個案方面，一名73歲已打3針的男病人，本身無特別病痛，上月31日經核酸檢測證實確診，但一直無看醫生，直至本月13日在家跌倒，入急症室時才道出曾確診，其後身體一直變差、無氣無力，每日只食很少東西。他本身有咳及痰，肺部有陰影，懷疑肺癌。他入院後已沒有確診，相信死因跟新冠無關。另一名93歲已打兩針的女死者，上月27日去聯合醫院急症室，家人表示患者神智混亂，血糖低，兩日前已經確診，有咳和痰，「食嘢變得差」，入院後醫生發現她有不同慢性病，包括糖尿病、高血壓等，以及有乳癌，作紓緩治療後情況轉差後死亡。