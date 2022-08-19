今增6445確診　包括185宗輸入個案

第5波新冠疫情毒鏈未斷，本港連續兩日確診數突破6,000宗。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，今日(19日)新增6,445宗確診，包括185宗輸入個案。過去一日多13間院舍出現新病例，共33名院友及員工染疫，總共有202名院友須檢疫；另多47間學校呈報69宗確診，涉及54名學生和15名教職員，有3校個別班級疑現傳播須停課。

輸入個案中，73宗在機場找到，36宗於檢疫酒店中發現，另有76宗於檢疫後發現，55宗是第4至7日確診。輸入個案來自43個國家及地區，6個地方多過10宗，包括英國25宗、印度19宗、美國16宗、菲律賓及泰國各有14宗、南韓11宗。歐家榮又表示，本港變種病毒株的個案有上升且部分驗到L452R，即懷疑是BA.5的個案進一步升至29.3%；而L452Q、即BA.2.12.1的懷疑個案則維持在約6%。

歐家榮表示，疫情於過去數周是「穩步上升」，惟擔心過去幾日的升勢有加速，之前徘徊在相近數字，或加最多100至200宗；但現時是每日有約500宗的升幅，當局會持續關注，認為其中一個原因是BA.5傳播力高，且佔的個案比率開始有上升。依照現時趨勢，他料個案在短期內會升至更高的水平。