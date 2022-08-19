青衣青和居疑爆疫　17名院友職員中招　逾180人須檢疫

衞生署衞生防護中心公布，本港今日(19日)再多13間院舍出現新增個案。涉疫的包括10間安老院舍及3間殘疾院舍，31名院友及5名員工確診，共36人染疫。其中青衣「青和居護老院」現大型爆疫，有17人確診，共112名院友及63名員工受影響。中心指，本周錄得2宗比較大型的院舍爆發，由於該2間院舍首宗染疫的均是院舍員工，反映出現院舍員工播疫風險。

出現病例的10間老人院舍包括，青衣「青和居護老院」，有12名院友及5名員工確診；灣仔「香海正覺蓮社主辦佛教李嘉誠護理安老院」，有4名院友確診；深水埗「福慧護老院中心」，有1名院友確診；南區「東華三院余振強紀念護理安老院」，有2名員工確診；北區「江夏護理安老中心」，有2名院友確診；油尖旺「善頤(福群) 護老院」，有1名院友確診；「來來護老中心(荃威)有限公司」，有1名院友確診；元朗「愛德安老院有限公司」，有1名院友確診；黃大仙「新蒲崗護老院」，有3名院友確診；西貢「伸手助人協會畢尚華神父護老頤養院」，有1名院友確診；另外，涉疫的3間殘疾院舍則包括，觀塘「明愛樂華宿舍」，有1名院友確診；「愷悅弱智人士之家」，有1名院友確診；沙田「香港心理衞生會顯徑宿舍」，亦有1名院友確診。

其中爆疫最為嚴重的「青和居護老院」中，第1宗出現個案涉及1名護理員，其於前日(17日)快測確診，同日發病。其後昨日(18日)新增1名護理員同樣快測確診，亦是同日發病，後來，陸續有8名院友於昨日快測確診，相信涉事院友2至3日前已受感染，屬職員在外將病毒帶到院舍個案。中心遂決定將涉疫院舍撤離，約100名院友被列為密切接觸者，而該100人當中，今早再有4名院友以3名員工確診，包括1名護理員、1名陪診員、1名清潔工，總計染疫的12人中，有10人無發病，有8人打2針或以上。