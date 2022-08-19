逾2000確診者公院留醫　亞博館下周重開啟用200病床

新冠疫情再度復燃，本港確診數再度回升至逾6,000宗。醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻今日(19日)在疫情記者會提到，目前已有差不多2,000名確診者在公立醫院留醫，當局已準備調動更多人手及病床予病人，決定下周重開亞博館新冠治療中心接收病人，預計先啟動200張病床，已制定實名制的調動病床及人手方案。

劉家獻提到，目前嚴重及危殆病人亦有上升，雖然上升趨勢不快，但認為現時是非常關鍵的時刻，憂慮疫情會進一步惡化，有需要進入第3階段病床調動計劃，遂決定重開亞博館新冠治療中心，屆時將會啟動8號及10號展館接收病人。他又提到，踏入第3階段病床調動計劃，無可避免會有更多非緊急服務受影響，包括非緊急預約手術、非緊急的住院治療及日間服務，希望病人能夠理解。

劉續指，目前全港的隔離病房用量已達6至7成，由於病房需要進行流轉及清潔工作，故認為60至70%已是一個信號，床位已去到緊張階段。當局不會規定有何病人需要去亞博，不過由於留醫患者中，大部分、約8成患者均是長者，故料獲安排前往亞博館的人士，大多都是需要接受治療的長者。