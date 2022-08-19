團體評估發現75%被捕長者60歲後首次違法　65%有抑鬱傾向

長者不慎違法，若不懂得向外界求助，可能承受過於龐大的壓力。有組織早前推出計劃為被捕或候審長者提供支援，今日（19日）公布「被捕長者與精神健康研究」，當中發現，支援個案中75%被捕長者在60歲後才首次有違法經驗，有近65%服務使用者有抑鬱傾向，更有55.2%面對患上認知障礙的風險。

香港善導會於2020年7月起推出為期2年的「耆望計劃」，為被捕或候審長者提供個案輔導、專業評估，至今已跟進了315宗個案。根據資料，60歲或以上的長者違法人士佔總犯罪人數由2003年4%增加至2020年12%。善導會預防犯罪及健康教育高級經理王禮賢指出，分析的148宗個案中，75%被捕長者在60歲後才首次違法，其中約45%涉及盜竊、30%涉及傷人。王指出，部分長者有「生不入官門」的心態，又不懂如何向人啟齒求助，加上他們又面對年老帶來的健康問題，被捕時所受到的壓力可能比一般人更大。善導會研究及發展部經理劉卡諾指出，被捕長者的家人或照顧者面對執法或司法過程時，都會負擔起龐大壓力，所以要緊密與照顧者合作，同時支援他們的身心健康。其中，服務使用者的家人Tom分享，他太太於上年9月因在超市偷竊被捕，因為他們對於司法程序不熟悉，所以感到緊張。但幸好有社工向他們提供援助，一直從旁陪伴整個過程，令他們感到更加安心。社工更於聖誕節送親手寫的聖誕卡給他們，向他們表達關懷。

為了向更多長者提供支援，該組織提出了以下建議，包括建立及改善協作機制，例如建立跨專業的支援網絡及轉介機制，以便及早進行介入及治療；建立線上、線下資訊平台；又要及早識別被捕長者的特殊需要，例如讓前線警務人員或服務長者人士透過儀容、談吐等方面，識別他們的精神健康。