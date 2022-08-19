入境處一連4日反黑工拘19人　包括4假難民

入境處於本周一至周四(15至18日)在全港各區展開反非法勞工行動，分別是代號「光影行動」、「曙光行動」及連同警方執行的「冠軍行動」，共拘捕10名懷疑非法勞工、6名涉嫌聘用非法勞工的僱主、一名涉嫌協助及教唆者、一名逾期逗留人士及一名非法入境者。

反非法勞工行動中，入境處特遣隊人員搜查了65個目標地點，包括魚檔、食肆集中區、裝修中單位、回收場、餐廳、住宅大廈、零售店舖、貨倉及商場，共拘捕5名非法勞工及3名涉聘用非法勞工的僱主。被捕的非法勞工為2男3女(25歲至56歲)，當中一名男子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」），該男亦涉嫌行使及管有他人身份證。被捕的僱主為3名男子(49歲至66歲)。

「冠軍行動」中，執法人員於中環及新界北區搜查了92個目標地點，包括商業大廈、車房、裝修中單位、餐廳及貨倉，共拘捕5名非法勞工、3名涉嫌聘用非法勞工的僱主、一名涉嫌協助及教唆者、一名逾期逗留人士及一名非法入境者。被捕的非法勞工為3男2女(33歲至68歲)，當中2男1女持有不允許僱傭工作的擔保書。被捕的僱主為3名男子(29歲至65歲)；涉嫌協助及教唆他人在港違反逗留條件而被捕的為一名49歲男子；一名66歲女子因逾期逗留被捕；一名37歲男子因非法入境而被捕。當中10人已交由入境處跟進。