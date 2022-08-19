好棧茶花菇未標明含二氧化硫　食安令停售回收

好棧食品一個預先包裝乾冬菇樣本被驗出含有防腐劑二氧化硫，但樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的名稱，違反食物標籤規例。食物安全中心今日(19日)表示，已知會涉事商戶上述違規事項，而有關零售商亦按指示對受影響批次產品進行回收。市民應停止食用受影響批次的產品，業界如持有受影響批次的產品，亦應立即停止使用或出售。

涉事包裝乾冬菇為「好棧精選茶花菇」，由好棧食品有限公司出品，產地為中國，重量為每包500克，最佳食用日期為明年11月30日。食安中心透過恒常食物監測計劃，從九龍灣1間零售店抽取上述樣本作檢測，結果顯示，樣本含二氧化硫。雖然含量符合法例標準，但該乾冬菇樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的名稱。

好棧食品有限公司的產品並非首次出事，其「好棧盒裝日式花菇」曾於上年6月同樣因違反食物標籤規例，而需回收相關產品。二氧化硫是一種防腐劑，經常用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物，由於可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對該防腐劑有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或惡心等徵狀。