學校限月底前遷出　盲人管弦樂團恐被迫停運

視障人士在生活上經常遇到不公平對待。香港盲人管弦樂團為減少社會對視障人士的不公而成立，培訓視障人士並讓音樂能成為他們的專業，惟因社會事件及新冠肺炎疫情等因素，盲人管弦樂團今日(19日)表示，組織正面臨場地問題，如本月底仍找不到新的合作場地，將被迫倒閉。樂團呼籲社會各界伸出援手，讓視障人士的「音樂就業夢」得以延續。

現時盲人管弦樂團正與，馬鞍山恆安邨青年會書院合作，以該校作為綵排地點及存放樂器。不過上月青年會書院，以學校禮堂「安裝大型螢幕」為由，要求組織須於8月31日或之前把大型樂器及盲人指揮系統等遷出。樂團認為，有關安排為要求組織變相遷出，他們曾多次向校方表達只有1個月難以找尋合適場地，希望校方可以另外提供空間予他們暫存放大型樂器，當完成「安裝大型螢幕」工程後希望可以繼續，惟未獲並無回覆。

該樂團指出，他們在綵排地點需要有1個約200平方尺儲存空間存放盲人指揮系統、定音鼓等大型器材。因此，假若在本月底前，未能找到新的合作場地大型樂器將會無法儲存，或需要花每月約1.5萬港元額外費用用作儲存器材的租金、運輸費等，有關開支組織根本無法負擔。所以如沒有合適場地，將被迫倒閉。